- Autoritatile din Turcia au inceput sambata inspectiile la Hagia Sofia pentru pregatirile logistice de transformare a fostului muzeu in moschee compatibila cu rugaciunile islamice, la o zi dupa ce Ankara a anuntat reconversia acestui loc legendar, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele turc…

- Exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu soarta fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul, care ar putea fi transformata din nou in moschee, UNESCO a invitat Turcia la dialog inainte de luarea unei decizii susceptibile “sa aduca atingere” valorii universale a acestui monument, care are in…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat joi pentru 15 zile decizia revenirii la statutul de moschee a catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in muzeu in 1935, perioada de inceput a Turciei laice, scrie Agerpres.Consiliul de Stat a examinat joi cererea depusa de o asociatie…

- Un tribunal din Turcia a trimis la inchisoare un proeminent jurnalist de opozitie de la un site online de stiri, un urma unui proces pentru "spionaj militar si politic", a informat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de Reuters, noteaza Agerpres. Muyesser Yildiz, redactor din Ankara pentru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…

- Frontiera de Vest a Romaniei se afla sub presiunea unui val de romani care vor sa intre in țara. Dupa ce, sambata, la Nadlac, oamenii s-au imbrancit cu forțele de ordine pentru ca nu mai aveau rabdare sa aștepte formalitațile, duminica presiunea pe principalele puncte de trecere a frontierei a continuat.…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența informeaza printr-un document de tip Q&A (intrebari și raspunsuri) cum trebuie sa traim starea de alerta și ce putem face in aceasta perioada. Autoritațile supun atenției diferite cazuri ipotetice, raspunzand astfel unor intrebari frecvente…