- Parlamentul European a adoptat joi, la Strasbourg, o rezolutie in care sustine ca viitoarea Conferinta a Natiunilor Unite asupra biodiversitatii (COP 15), ce va avea loc in octombrie in orasul chinez Kunming, trebuie sa stabileasca obiective obligatorii, similare celor privind schimbarile climatice…

- Uniunea Europeana se pregateste sa primesca anul viitor peste 30 de mii de refugiati. Vor fi primiti refugiati si din Turcia, potrivit Rador, care citeaza Akșam.Anuntul a venit din partea Comisiei Europene. În comunicatul Forumului Mondial pentru Refugiati, care s-a desfasurat la Geneva,…

- Turcia a fost ”obligata” sa intervina militar în Siria din cauza ajutorului internațional insuficient în favoarea refugiaților sirieni, a declarat marți președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. ”În timp ce noi nu am primit ajutoarele pe care le-am așteptat…

- Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite a declarat ca este dezamagit de cum s-a incheiat duminica Conferința ONU de la Madrid, participanții la aceasta nereușind sa se puna de acord asupra unor obiective privind schimbarile climatice, scrie...

- Turcia va incepe de luni sa-i repatrieze in tarile lor pe membrii straini ai gruparii Statul Islamic (SI) detinuti in inchisorile turcesti, a anuntat vineri ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Va spunem ca incepem sa-i expulzam. Incepem de luni'', a declarat…

- Turcia a anuntat luni ca va trimite membrii Statului Islamic (SI), detinuti in prezent in inchisori, in tarile lor de origine, chiar daca aceste tari le-ar retrage cetatenia, relateaza AFP.

- COMUNICAT DE PRESA Reprezentantul Permanent al Romaniei la Națiunile Unite, ambasadorul Ion I. Jinga, a moderat joi, 31 octombrie 2019, in calitate de presedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la New York, dezbaterea intitulata "Lupta impotriva traficului transfrontalier de arme mici si usoare…

- Grecia se confrunta cu cel mai mare aflux de refugiati de dupa 2015, cand in tara au intrat, trecand prin Turcia, peste un milion de migranti. Numai in septembrie anul acesta, numarul celor ajunsi pe teritoriul elen a depasit 12.000, un record in ultimii trei ani si jumatate, de cand Uniunea Europeana…