Turcia a ieșit din lockdown, dar păstează unele restricții, ce însă nu se aplică și turiștilor străini Turcia a iesit luni din cel mai strict lockdown instituit la nivel national pentru a opri raspândirea coronavirusului, dar restrictiile de circulatie pe timpul noptii în cursul saptamânii si în weekend vor ramâne în vigoare, relateaza DPA și Agerpres.

Desi multe restrictii din timpul zilei sunt relaxate pâna la 1 iunie, rezidentii trebuie sa stea acasa între orele 21:00 si 05:00 în timpul saptamânii, precum si întreg weekendul, cu exceptii precum mersul pe jos catre cea mai apropiata piata de cumparat alimente.

Lockdown-ul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

