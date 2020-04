Turcia a grațiat zeci de mii de deținuți din cauza amenințării COVID-19 Parlamentul Turciei a adoptat, luni seara, o lege aproband eliberarea a zeci de mii de detinuti pentru a incerca sa deblocheze un univers carceral amenintat de pandemia de COVID-19, noteaza AFP.”Proiectul a devenit lege la scurt timp dupa ce a fost adoptat”, a anuntat legislativul pe contul sau oficial de Twitter, informeaza Agerpres. Organizatii neguvernamentale pentru The post Turcia a grațiat zeci de mii de deținuți din cauza amenințarii COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

