Statele membre ale NATO nu au ajuns la un acord la summitul de la Londra si Turcia a fost lasata singura in lupta contra terorismului, a afirmat vineri ministrul apararii turc Hulusi Akar, potrivit Reuters. Ankara amenintase cu blocarea unui acord in cadrul NATO privind apararea Poloniei si a statelor baltice daca alianta nu clasifica drept teroristi pe luptatorii kurzi din nordul Siriei vizati de ofensiva turca lansata in octombrie. In cele din urma, Turcia a fost de acord sa sustina la Londra planul de aparare a tarilor baltice si a Poloniei. ''Este logic pentru anumite cercuri sa incerce…