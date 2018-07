Turcia a emis un decret privind transferul de puteri către preşedinte Turcia a emis miercuri un decret privind transferul de puteri catre presedinte, in conformitate cu masura de trecere a tarii catre un sistem prezidential executiv, ca urmare a alegerilor prezidentiale si parlamentare care au avut loc luna trecuta, relateaza agentia Reuters.



Decretul, aparut in Monitorul Oficial al tarii, aduce schimbari in legi ce dateaza din perioada 1924-2017, modificand referirile la premier si la cabinetul de ministri, la presedinte si la biroul prezidential.



La referendumul de anul trecut, turcii au votat, cu o majoritate fragila, trecerea la o presedintie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

