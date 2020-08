Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 31 iul – Sputnik. Autoritațile de la Chișinau au inceput sa se pregateasca de sezonul rece, care presupune inclusiv un val de gripa și alte infecții respiratorii. In acest an valul se va suprapune cu situația epidemiologica in contextul COVID-19. Despre aceasta a anunțat secretarul de stat…

- Ministerul Sanatatii din Iran a informat luni ca in ultimele 24 de ore au murit 212 persoane de COVID-19, boala care a provocat in total 15.912 de decese in aceasta tara de la izbucnirea epidemiei la mijlocul lunii februarie, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Citește și: Județul cu cele mai…

- Din data de 10 aprilie pina acum, starea a 810 persoane care se tratau la domiciliu, avind forme ușoare de COVID-19, s-a inrautațit și pacienții au avut nevoie de spitalizare. Informația a fost comunicata de Marina Golovaci, secretar de stat la Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, in…

- Alte 227 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate sambata, 4 iulie, in tara noastra. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Turcia), informeaza Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale.

- CHIȘINAU, 9 iun. - Sputnik. Potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații, pe parcursul acestei zile au fost efectuate 905 teste și s-au confirmat 218 cazuri noi de COVID-19, dintre care 4 in regiunea transnistreana. Din numarul total de teste, 664 sunt primare, iar 241 - repetate. Astfel, bilanțul…

- Spitalele COVID ar putea reveni la un program normal de internari si consultatii. DSP, obligata sa evalueze situatia cazurilor internate. Ministerul Sanatații a cerut astazi direcțiilor de sanatate publica sa evalueze de urgența situația in spitalele care asigura asistența medicala pacienților testați…

- CHIȘINAU, 4 iun - Sputnik. Alte 223 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 inregistrate astazi in Republica Moldova. Astfel bilanțul total a trecut de pragul de 9 mii de cazuri de la inceputul pandemiei, ajungand la 9018 persoane infectate. © Sputnik / Алексей ДаничевInca un caz de COVID-19 printre…

- O noua pierdere pentru sistemul medical din Moldova. Inca un medic a fost rapus de COVID-19. Este vorba despre chirurgul Ivan Șleahtițchi, de la Spitalul Raional din Ceadir-Lunga. Informatia a fost confirmata de catre Ministerul Sanatatii.