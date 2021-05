Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce un raport Greenpeace a dezvaluit ca Turcia este groapa de gunoi a Europei, tara a decis sa interzica majoritatea importurilor de deseuri din plastic. Exporturile de deseuri de plastic ale tarilor europene catre Turcia au crescut de 20 de ori fata de 2016, cea mai mare parte ajungand sa fie arse…

- Turcia a interzis importul de deseuri pe baza de polimeri, in urma protestelor declansate dupa publicarea unor imagini cu deseuri de mase plastice provenite din Europa si care sfarsesc aruncate in gropi, provocand daune de mediu majore in aceasta tara, transmite AFP. Un ordin publicat marti…

- Sute de mii de tone de deșeuri de plastic din Marea Britanie sunt exportate in Turcia, unde sunt depozitate ilegal și arse, potrivit unui raport Greenpeace, scrie BBC. Practica este generalizata in randul țarilor UE, Turcia devenind „groapa de gunoi a Europei”, susțin activiștii de mediu. Și Romania…

- Autoritațile fac joi controale de amploare in Portul Agigea, unde sunt mai multe containere cu deșeuri din Germania. Acțiunea are loc dupa ce in ultimele zile, acolo au fost descoperite 50 de containere cu 500 de tone de deșeuri.

- In ultimele saptamani, Garda de Mediu Constanta si Garda de Coasta Constanta au descoperit mai multe containere cu deseuri in Portul Constanta. Astazi, containerele cu deseuri vor fi deschise, iar cotidianul ZIUA de Constanta va prezinta in direct, pe pagina de Facebook a ziarului si pe ziuaconstanta.ro,…

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat ca in Portul Constanta sunt 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si acestea vor fi reintoarse in tarile de origine deoarece contin deseuri. El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat. Marti au fost descoperite alte…

- Seful unei platforme de tranzactionare a criptomonedelor din Turcia ar fi fugit din tara cu fonduri ale investitorilor de 2 miliarde de dolari; autoritatile au arestat zeci de persoane. Thodex a anuntat ca activitatea platformei a fost ”oprita temporar” pentru a rezolva problema ”fluctuatiei anormale…

- Presedintele Emmanuel Macron a avertizat marti impotriva "tentativelor de ingerinta" ale Turciei in urmatoarele alegeri prezidentiale franceze din 2022, fara a inchide insa usa unei imbunatatiri a relatiilor cu Ankara, care sunt execrabile de peste un an, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi…