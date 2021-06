Turcia a descoperit un depozit important de gaze naturale in Marea Neagra Ieri, presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca nava de foraj Fatih a descoperit recent un depozit de 135 de miliarde de metri cubi in zacamantul de gaze Sakarya, potrivit Agerpres.Ankara, care se confrunta cu o lipsa de rezerve proprii de energie, este nevoita sa recurga la import pentru a si acoperi cea mai mare parte a necesarului intern, fiind unul din cei mai mari cumparatori de gaze naturale rusesti.De aceea, de mai multi ani, navele sale de foraj exploreaza resursele energetic ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

