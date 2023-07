Turcia a decis sa permita aderarea Suediei la NATO, pe care a blocat-o multa vreme pe motiv ca autoritatile de la Stockholm gazduiesc teroristi kurzi. Decizia a fost anuntata de secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa discutiile purtate la Vilnius cu presedintele turc si cu premierul suedez, in ajunul summitului NATO care incepe azi in capitala Lituaniei. Jens Stoltenberg: Sunt bucuros sa anunt ca presedintele Erdogan a fost de acord sa trimita protocolul de aderare a Suediei in Parlament, cat mai curand posibil si sa lucreze indeaproape cu legislativul pentru a asigura ratificarea.…