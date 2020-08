Stiri pe aceeasi tema

- "Turcia a facut cea mai mare descoperire de gaz natural din istoria sa in Marea Neagra", a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul, precizand ca aceste rezerve sunt estimate la 320 de miliarde de metri cubi. Erdogan a precizat ca descoperirea a fost facuta in perimetrul de explorare Tuna-1.…

- Turcia a gasit resurse semnificative de gaze in Marea Neagra, au declarat doua surse turcesti, o descoperire care ar putea ajuta tara sa-si reduca dependenta de importurile de energie daca gazul poate fi exploatat comercial. Miercuri presedintele Tayyip Erdogan le-a declarat directorilor de…

- Turcia a anuntat extinderea operatiunilor sale de explorare a resurselor energetice in regiunea de Est a Mediteranei, in pofida indemnurilor Uniunii Europene la dezescaladarea tensiunilor, transmite AFP. Intr-o notificare maritima (Navtex) emisa in noaptea de simbata spre duminica, marina turca anunta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca Turcia va relua explorarea de hidrocarburi intr-o zona disputata cu Grecia din estul Mediteranei. Anuntul sau a intervenit la o zi dupa ce Grecia si Egipt au semnat un acord maritim, contestat insa de catre Ankara, informeaza AFP, preluata de…

- Autoritatile de la Ankara au calificat joi declaratiile presedintelui Emmanuel Macron ca fiind "nule si neavenite", dupa ce seful statului francez a acuzat Turcia de incalcarea suveranitatii Greciei si a Ciprului in estul Mediteranei relateaza agerpres. Afirmatiile presedintelui Macron au fost facute…

- O nava militara romaneasca va face parte, timp de trei saptamani, dintr-o grupare navala NATO si va executa misiuni in vestul si sudul bazinului Marii Negre, alaturi de nave din Bulgaria, Grecia, Italia, Spania si Turcia, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, dragorul…

- Grecia va trimite pana vineri, 'din precautie', 400 de politisti la frontiera sa terestra cu Turcia (nord-est) pentru a impiedica un eventual aflux de migranti, transmite miercuri AFP, citand o sursa oficiala.Obiectivul este "de a intari din precautie patrulele politienesti" de-a lungul raului…