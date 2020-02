Turcia a dat drumul la refugiaţilor către Europa. Erdogan trimite migranţii cu autubuzele, primele transporturi sunt deja pe drum VIDEO Primele autocare sunt deja pe drum si au ajuns deja Grecia, dupa cum arata imaginile postate pe retelele de socializare. In acest context tensionat, Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia. Totodata, si premierul bulgar Boiko Borisov a informat ca tara sa isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia. "Avem informatii despre multa aglomeratie... Ne intarim la maximum controlul la frontiera", a declarat Borisov intr-o reuniune a guvernului, adaugand ca aranjeaza o convorbire prin telefon cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. "Grecia si-a intarit la maximum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

