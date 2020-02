Turcia a dat drumul la refugiaţi, aşteptând ca UE să exercite presiuni asupra Siriei şi Rusiei Numerosi migranti se indreapta in Turcia catre frontierele cu Grecia si Bulgaria, dupa ce Ankara a decis sa le permita sa plece inspre Europa ca raspuns la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac al fortelor siriene in provincia Idlib, potrivit agentiilor Reuters si EFE.



''Am decis, cu efect imediat, sa nu mai oprim refugiatii sirieni sa ajunga in Europa pe uscat si pe mare'', a declarat agentiei Reuters un oficial turc. ''Toti refugiatii, inclusiv sirienii, sunt acum bineveniti sa plece catre UE'', a adaugat el.



''Ca rezultat…

