Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul turc de externe a convocat ambasadorii a zece tari occidentale semnatari ai unei declaratii prin care solicita eliberarea filantropului Osman Kavala, informeaza marti Reuters, care citeaza agentia de stat Anadolu preluata de agerpres. Declaratia de luni, facuta publica de unele ambasade,…

- Suedia va semna saptamana aceasta un acord de cooperare in domeniul apararii cu Norvegia si Danemarca pentru a contracara degradarea situatiei de securitate in regiunea baltica, a anuntat joi postul de televiziune suedez TV4, transmite dpa. Suedia, care nu este membra a NATO, dar se bucura…

- Programul etapei a VIII-a a Ligii I (10-13 septembrie): CS Mioveni – Chindia (vineri, ora 18:00), UTA – Rapid (vineri, 21:00), FC Arges - FCU Craiova (sambata, 18:00), FC Botosani – FCU Craiova (sambata, 21:00), Gaz Metan Medias - FC Voluntari (duminica, 18:00), FCSB – Dinamo (duminica, 21:00), Farul…

- In prezent, Polestar are un portofoliu format din doua modele și este prezent pe piețe precum Statele Unite, China, Canada, Belgia, Germania, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Norvegia și Elveția. Oficialii producatorului suedez au anunțat deja ca urmeaza și altele, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Australia,…

- Câteva sute de cetateni americani care vor sa paraseasca Afganistanul au ramas în tara dupa plecarea trupelor SUA, a estimat secretarul de stat Anthony Blinken, care a declarat luni noapte ca misiunea militara s-a încheiat, dar una diplomatica a început, potrivit BBC. Cu toate…

- Nationala de handbal feminin a Frantei a cucerit duminica medaliile de aur la JO Tokyo 2020. În finala, franțuzoaicele au trecut de Rusia, deținatoarea trofeului olimpic din 2016. Franta s-a impus cu scorul de 30-25 (15-13). În finala mica s-a impus Norvegia, scor 36-19 (19-7), cu…

- Franța a dominat categoric meciul cu Olanda, trupa pregatita de Olivier Krumbholz obținând fara mari emoții calificarea în semifinalele turneului feminin de handbal de la JO 2020.Franțuzoaicele s-au instalat la conducerea partidei din primele minute, iar la un moment dat tabela arata…

- Benone Sinulescu a fost externat joi, 22 iulie, din Spitalul Județean Arad, dupa aproape doua saptamani de la internare, potrivit Unica. Artistul in varsta de 84 de ani a fost gasit inconștient in casa lui din județul Arad in cursul zilei de 8 iulie. Soția sa, Elena Sinulescu, a facut primele declarații…