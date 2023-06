Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul "Turn al Fecioarei" de la Istanbul a fost redeschis dupa lucrari de restaurare meticuloase si citeva imbunatatiri. Ministerul Culturii si Turismului din Turcia a reconditionat, inclusiv insula de 1 800 de metri patrați, pe care se afla construcția. Toate lucrarile au durat aproximativ 570…

- Potrivit gsp.ro, UEFA ia tot mai serios in calcul sa mute ultimul act al Champions League din Turcia, din cauza alegerilor prezidențiale programate in aceasta duminica. Se teme de o revolta in masa. Alegerile prezidențiale programate duminica, 14 mai 2023, ar putea provoca conflicte intre taberele de…

- Irina Bara, 28 de ani, locul 235 WTA, s-a impus azi in finala concursului pe zgura de la Istanbul, 6-7 (2), 6-4, 6-1 cu Berfu Cengiz din Turcia, #299 WTA Intr-un sezon petrecut mai mult in circuitul ITF și cu rezultate palide, Irina Bara a intrat pe un drum mult mai sigur in ultimele saptamani. Intai…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca au fost descoperite rezerve de gaze naturale evaluate la un miliard de dolari in zona muntelui Gabar din provincia Sirnak, in sud-estul tarii, au transmis Xinhua si publicatia turca Hurriyet Daily News.

- Faimoasa și puternica drona Bayraktar TB-2, care și-a caștigat reputație și pe frontul din Ucraina, este produsa de compania de aparare Baykar Makina, cu sediul la Istanbul – al carei director de tehnologie se intampla sa fie ginerele președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Dronele nu sunt singurele…

- Turcia se pregatea pentru un an de aur al turismului. Cu orașele sale istorice, plajele frumoase și un curs de schimb incurajator pentru vizitatori, țara era gata pentru renașterea post-pandemica. Apoi a avut loc dezastrul. Cutremurul devastator din 6 februarie a distrus orașe și a ucis zeci de mii…