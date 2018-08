Stiri pe aceeasi tema

- Un britanic a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru pregatirea unui atac in apropiere de cladirea parlamentului din Londra, informeaza Reuters. Khalid Ali, in varsta de 28 de ani, avea asupra sa trei cutite in momentul in care a fost arestat, la 27 aprilie anul trecut. Arestarea…

- Fosti militari se afla printre cele 31 de persoane condamnate marti la inchisoare pe viata de catre un tribunal din Ankara intr-un dosar legat de tentativa esuata de puci din iulie 2016, numarul total al sentintelor de condamnare la inchisoare pe viata in cazuri conexe

- Zeci de jurnaliști și directori care lucrau pentru cotidianul turc Zaman au fost condamnați vineri de un tribunal din Ankara la 10 ani de inchisoare, fiind acuzați de legaturi cu incercarea de lovitura de stat care a avut loc anul trecut in Turcia, anunța Amnesty International, conform Reuters, informeaza…

- Solicitantul de azil uzbek radicalizat Rahmat Akilov, care a intrat in multime cu un camion furat, ucigand cinci persoane si ranind zece, in aprilie 2017 la Stockholm, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata de un tribunal suedez, relateaza dpa si Reuters. 'Acuzatul a fost gasit…

- Un judecator american l-a condamnat miercuri la 2 ani si 8 luni inchisoare pe Mehmet Hakan Atilla, un bancher de la banca Halkbank, controlata de statul turc, dupa ce acesta a fost gasit vinovat de participare la o schema de ajutor dat Iranului in scopul eludarii sanctiunilor americane, transmite Reuters.…