Turcia a blocat inceputul negocierilor de aderare la NATO ale Finlandei si Suediei, au confirmat miercuri pentru DPA surse din Alianta nord-atlantica. Astfel, Consiliul Nord-Atlantic, care guverneaza Alianta, nu a putut lua decizia de a incepe procesul de aderare, asa cum era planificat. Suedia si Finlanda si-au depus oficial cererile de aderare intr-o ceremonie online