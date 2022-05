Turcia a blocat miercuri discuțiile de aderare a Finlandei și Suediei la NATO dupa ce țarile nordice au depus cererile oficiale in acest sens, punand sub semnul intrebarii intrarea rapida a acestora in Alianța Nord-Atlantica, relateaza DPA și Financial Times . O sursa din cadrul NATO a declarat pentru agenția germana DPA ca oficialii alianței intenționau sa discute miercuri despre cererile depuse de ambasadorii Finlandei și Suediei pentru intrarea statelor lor in NATO, primul pas in procesul de admitere in organizație, dar ca negocierile nu au inceput din cauza poziției Ankarei. Aceasta amanare…