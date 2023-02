Stiri pe aceeasi tema

- In Antakya, oraș din sud-estul Turciei, nu mai este loc in cimitire pentru ingroparea celor peste 36.000 de morți in urma cutremurului de saptamana trecuta și incep sa apara gropile comune. Așa ca, in Antakya, unul dintre orașele cele mai grav afectate de cutremurul din 6 februarie, au inceput sa se…

- Cea mai recenta misiune a salvatorilor romani aflati in Turcia a fost un succes. Dupa 12 ore de interventie, au scos de sub daramaturi un barbat de 35 de ani. „In aceasta dimineata, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa…

- Accesul la Twitter a fost restabilit in Turcia „dupa ce autoritațile au organizat o intalnire cu Twitter pentru a-i «reaminti obligațiile sale in ceea ce privește retragerile de conținut și dezinformarea»”, a anunțat, joi, Organizația Netblocks, care monitorizeaza conectivitatea pe tot globul, potrivit…

- Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Angelo Sagal, si jucatorul Stephane Bahoken, de la Kasimpasa, au povestit pentru presa internationala cum au trait cutremurul devastator de luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia. Aceasta este prima zona pe care autoritațile…

- Detinutii s-au rasculat luni, 6 februarie, intr-o inchisoare din Rajo, nord-vestul Siriei, in urma cutremurului, și putin 20 de detinuti au evadat din inchisoarea in care se afla in majoritate membri ai gruparii Stat Islamic, a transmis agenția France Presse, preluata de News.ro . In inchisoarea politiei…

Ministerul Sanatații din Romania este solidar cu victimele cutremurului catastrofal care a provocat mii de decese și raniți in Turcia și in Siria și ofera sprijin autoritaților turce

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și 2 caini de cautare vor ajunge la locul dezastrului.