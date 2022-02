Inflatia atinge niveluri record in Turcia, depașind chiar și cele mai sumbre scenarii ale analistilor. In luna ianuarie, inflația a ajuns la 48,7%, in urma reducerilor ratelor dobanzii, cel mai ridical nivel de cand partidul presedintelui Erdogan a venit la putere acum mai bine de doua decenii, scrie FT. Datele au fost facute publice la numai cateva zile, dupa ce Erdogan l-a demis pe seful Institutului Turc de Statistica, potrivit Mediafax. Acesta este cel mai mare nivel din aprilie 2002 pana acum. In zona euro, inflația a urcat la 5,1% in ianuarie, in pofida asteptarilor de a scadea la 4,4%,…