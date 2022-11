Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 85,51% in octombrie, cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, usor sub estimarile oficiale, conform datelor publicate joi, dupa ce Banca Centrala a redus dobanzile, in pofida cresterii preturilor, transmite Reuters.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri, 21 octombrie, ca va avea o intalnire cu premierul suedez Ulf Kristersson cu care va vorbi despre cererea țarii nordice de a deveni membra NATO și despre extradarea celor pe care Ankara le considera teroriști, relateaza Reuters . ”Noul prim-ministru…

- Banca Centrala a Kazahstanului a prezentat, vineri, un nou design al bancnotelor, identic cu cel de dinainte cu o singura excepție – fostul lider al țarii, Nursultan Nazarbaev, a fost inlocuit cu silueta unui vultur, relateaza Reuters.

- Ministerul armean al Apararii a acuzat vineri fortele armate azere ca au deschis focul asupra unor pozitii armene, incalcand astfel un acord de incetare a focului convenit intre cele doua parti, declara ministerul intr-o postare pe o retea de social media, potrivit Reuters. „La 23 septembrie, la ora…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui sa stabileasca o pozitie comuna asupra cererilor de intrare formulate de cetatenii rusi care fug din tara lor din cauza razboiului din Ucraina, a indicat joi, 22 septembrie, Comisia Europeana, in timp ce Moscova a calificat drept exagerate relatarile despre…

- Autoritatile din Turcia au anuntat majorarea pretului electricitatii si al gazelor naturale cu aproximativ 50% pentru utilizatorii industriali, si cu aproximativ 20% pentru gospodarii, din cauza cresterii globale a preturilor energiei, transmite Reuters. Autoritatea de reglementare a energiei din Turcia…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a redus mai mult decat se estima rata dobanzii la facilitatea de creditare, dupa ce saptamana trecuta a adoptat noi masuri de relaxare, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Beijing de a stimula economia, afectata de criza imobiliara si reaparitia cazurilor de COVID,…

- Cargoul Razoni, prima nava care a plecat din Ucraina incarcata cu cereale dupa ce Rusia și Ucraina au ajuns la un acord in luna iulie, cu participarea Turciei și a ONU, cauta acum un alt port unde sa poata descarca produsele agricole dupa ce cumparatorul inițial din Liban a refuzat marfa pe motiv ca…