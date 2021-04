Turcia a acordat o autorizaţie de urgenţă pentru vaccinul Sputnik V Autoritatea pentru medicamente si dispozitive medicale din Turcia a anuntat vineri ca a acordat o autorizatie de urgenta pentru utilizarea vaccinului rusesc anti-COVID19 Sputnik V, relateaza Reuters. Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a declarat in aceasta saptamana ca Turcia a comandat 50 de milioane de doze din vaccinul rusesc Sputnik V, potrivit agerpres.ro. Anuntul survine in timp ce Turcia si-a incetinit campania de vaccinare anti-COVID19 din cauza insuficientei vaccinurilor disponibile. Una dintre masurile luate este administrarea rapelului pentru vaccinul Pfizer-BioNTech… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

