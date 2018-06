Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata joi intr-o serie de violente, in sudul Turciei, in cursul vizitei unui deputat al partidului aflat la putere in campanie pentru alegerile de la 24 iunie, au anuntat media locale, relateaza AFP. O altercatie in care a fost implicat anturajul deputatului…

- Trei persoane au fost ucise joi intr-un schimb de focuri care a izbucnit intr-un oraș din sudul Turciei, in timpul vizitei unui deputat al partidului lui Erdogan, in campanie pentru alegerile din 24 iunie, scrie presa locala, preluata de AFP.

- Turcia va ataca taberele militantilor kurzi din muntii din nordul Irakului in Qandil, Sinjar si Makhmur daca guvernul Irakului nu va evacua zona, conform presedintelui Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei…

- Timpul zboara, iar sezonul vacanțelor bate la ușa. Mulți moldoveni aleg sa se odihneasa peste hotare, în special în Turcia, de aceea TIMPUL a analizat cât costa o vacanța în aceasta destinație exotica. Turcia e în primul rând o tara frumoasa,…

- Noua migranti care incercau sa ajunga in Europa la bordul unei ambarcatiuni si-au pierdut viata duminica atunci cand vasul lor s-a scufundat pe coasta mediteraneana a Turciei, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de AFP. Agerpres noteaza ca ambarcatiunea cu 15 persoane la bord s-a…

- Un tribunal turc a condamnat luni la inchisoare pe viata 104 fosti militari gasiti vinovati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a informat presa din Turcia, relateaza AFP. Cele 104 persoane au fost condamnate de catre un tribunal din Izmir,…

- Ankara a decis sa aduca acasa tot aurul depozitat in Sistemul Rezervei Federale a SUA. In ultimii ani, Turcia a adus in țara 220 de tone de aur din rezervele internaționale, dintre care 28,7 tone au fost aduse in 2017 din SUA. Bancile Ziraat și Vakifbank și-au accelerat procesul de aducere in țara…

- Mircea Lucescu, selecționerul Semilunii, a fost deranjat de discuția prea lunga cu presa a antrenorului oaspeților, dupa Turcia - Irlanda, 1-0: "Am dominat clar meciul, am avut 9 șuturi și sunt foarte fericit". Prima victorie a lui Mircea Lucescu din 2018 la "naționala" Turciei, 1-0 cu Irlanda pe New…