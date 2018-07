Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a condamnat joi la inchisoare pe viata zeci de militari gasiti vinovati ca au participat la incidentele sangeroase desfasurate pe unul dintre principalele poduri din Istanbul in noaptea puciului esuat, in iulie 2016, relateaza AFP. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 72 de persoane,…

- Un tribunal din Turcia a condamnat, joi, 72 de inculpați la inchisoare pe viața pentru presupusul lor rol in confruntarile de pe Podul Bosfor din Istanbul in care 34 de persoane au fost ucise, in timpul tentativei de lovitura de stat de acum doi ani, potrivit agenției Anadolu, citata de Reuters.

- Mai mult de 2.000 de persoane au fost condamnate la inchisoare, intre care mai mult de 1.500 pe viata, in procese privind lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a declarat joi ministrul justitiei Abdulhamit Gul, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Verdictele au fost date pana in…

- Cele 119 persoane au fost acuzate de "incalcarea ordinii constitutionale" in legatura cu incidentele din Istanbul in timpul puciului esuat din 15 iulie 2016, potrivit Anadolu.In total 1.258 de persoane, inclusiv fosti soldati, au fost condamnati la inchisoare pe viata in 163 de cazuri separate…

- Militarii au primit "sentinte agravate la inchisoare pe viata", care includ conditii mai severe decat in cazul sentintelor normale de privare permanenta de libertate. Alte 52 de persoane au primite sentinte intre sapte si 20 de ani de inchisoare dupa ce au fost gasiti de infractiuni precum…

- O instanta turca a condamnat la inchisoare pe viata 104 militari pentru implicarea lor in pregatirea si executarea loviturii de stat esuate din 2016, informeaza site-ul postului BBC News, citand presa locala.

- Curtea penala centrala din Bagdad, responsabila de terorism, a condamnat duminica 19 femei rusoaice la inchisoare pe viata pentru a se fi alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Irak, potrivit unei surse judiciare, informeaza AFP.Aceste femei, care erau toate prezente, au fost gasite…

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii au fost acuzati de ''incalcare si tentativa de inlaturare a Constitutiei'' in legatura cu incidentele din Istanbul…