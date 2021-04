Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, a fost adoptat in prima lectura un memorandum in baza caruia toate ministerele vor trebui sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca bugetarii care incaseaza si pensie trebuie sa-si exprime optiunea in 30 de zile de la publicarea legii care va interzice cumululul pensiei cu salariul la stat.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a prezentat, joi, intr-o conferința de presa, un proiect de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, dar nu interzice cumulul pensie-salariu in privat. De asemenea, bugetarii și angajații din privat pot opta sa munceasca pana la 70 de ani.…

- Sunt unele cazuri de bugetari care au sporuri de pana la 85% din salarii, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan. Oficialul precizeaza ca autoritatile doresc reasezarea salariilor pentru ca aceste sporuri sa fie motivante. Ministrul a precizat ca exista doua posibilitati: fie unele venituri mari vor…

- Unii bugetari iau SPORURI și de 85% din salariu! Raluca Turcan: „Exceptiile au ajuns sa devina regula” Turcan a precizat ca exista doua posibilitati: fie unele venituri mari vor fi afectate prin eliminarea unor sporuri, fie vor fi inghetate unele venituri, iar celelalte vor avea o crestere mai rapida,…

- „Cat de curand. Proiectul este aproape finalizat. Mai avem consultari, astfel incat el sa fie in primul rand constitutional. In acelasi timp sa nu creeze distorsiuni in economie. As vrea sa retineti ca aici e vorba de mai mult decat cumulul pensie salariu la stat. In primul rand, proiectul a izvorat…

- Varsta de pensionare va fi subiect atins intr-un proiect pregatit la Ministerul Muncii, romanii urmand sa fie puși sa aleaga intre pensie și salariul de la stat, a anunțat, joi, ministrul Raluca Turcan. Turcan a anunțat, intr-o conferința de presa, la Ministerul Muncii, ca varsta de pensionare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a spus marți seara, la Digi 24, ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze o pensie…