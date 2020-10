Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca nu se poate discuta despre restricții la nivel economic, in contextul pandemiei de coronavirus, dar va avea loc o ședința de Guvern și o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența in cadrul carora vor fi decise masuri de „creștere a rigurozitații…

- Vicepremierul Raluca Turcan spune ca nu se poate discuta de restrictii la nivel economic, dar va avea loc o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul carora vor fi decise masuri de „crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii” pandemiei de coronavirus.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca nu se discuta in momentul de fata de restrictii la nivel economic, dar ca vor avea loc o sedinta de guvern si una a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, unde vor fi anuntate masuri de crestere a rigurozitatii pentru a

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca nu se discuta in momentul de fata de restrictii la nivel economic, dar ca vor avea loc o sedinta de Guvern si una a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, unde vor fi anuntate masuri de cresterea a rigurozitatii pentru a preveni extinderea noului coronavirus.…

- Rsestricții noi, anunțate luni seara, de Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Lista judetelor unde sunt instituite restrictii orare de functionare pentru terase, cluburi, baruri, sali de jocuri de noroc a fost extinsa.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta incepand cu 16 august, o hotarare de guvern in acest sens urmand sa fie supusa aprobarii in sedinta de Guvern, a anuntat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, in sedinta desfasurata marti, o hotarare prin care propune, intre altele, instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, in anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise stabilite.…

- Persoanele care ajung in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata in cadrul sedintei de Guvern, de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Criteriul pe baza…