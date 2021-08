Turcan: Vom angaja temporar 1.000 de oameni pentru a lucra la digitalizarea a cinci milioane de dosare de pensie

Casele judetene de pensii vor angaja in urmatoarea perioada 1.000 de persoane care sa introduca manual in sistemul digital de pensii datele din cele aproximativ cinci milioane de dosare existente in Romania, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa, dupa ce a participat la o videoconferinta cu directorii caselor judetene de pensii. "Am venit astazi la Casa Nationala de Pensii intrucat a fost publicata in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta care prevede suplimentarea pe perioada determinata a personalului caselor judetene de pensii pentru a intensifica…