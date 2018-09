Turcan - Teodorovici, atac: Principalul responsabil

Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat, marti, un raspuns de la ANAF, potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu are nicio datorie catre bugetul de stat, informația fiind confirmata de ministrul Finanțelor Publice. Eugen Teodorovici precizeaza ca Ministerul Justitiei nu a raspuns la cererea Ministerului Finantelor…

- Mii de persoane participa la protestele antiguvernamentale aflate in desfasurare sambata seara in marile orase din tara, fiind circa 4.000 de oameni in strada in jurul orei 20,30 la Sibiu si cate circa 3.000 la Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov si Baia Mare. Proteste cu participare mai redusa sunt in desfasurare…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a dispus verificari la instituțiile din subordine și la nivelul ANAF, pentru a verifica modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis, scrie Mediafax.

- Peste 602.000 de declaratii unice au fost depuse pana in prezent, iar 30% online, ceea ce reprezinta o crestere fantastic de mare, de la 5% la inceputul anului, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. „Partea buna la declaratia unica este ca pana la finalul zilei de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a intrebat vineri de ce seful Fiscului, Ionut Misa, nu a trimis catre ANAF, atunci cand era era ministru al Finantelor, ceea ce ANAF solicita acum de la minister in situatia legata de imobilul din Sibiu pierdut in instanta, in 2015, de catre familia presedintelui…

- Președintele Klaus Iohannis trebuie sa plateasca statului aproximativ 1,2 milioane lei; Suma a fost anunțata de ministrul Eugen Teodorovici, vineri, la Bistrita, el precizand ca presedintele Romaniei ar trebui sa achite “imediat” catre bugetul de stat banii rezultați din chiriile percepute pentru imobilul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit, vineri, despre procedurile pe care statul le va face pentru a recupera sumele incasate drept chirie, in urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis la pierdut in instanța. Teodorovici a spus ca statul are de recuperat 2.6 milioane de lei. „Nu…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) renunta la publicarea numelor datornicilor, din cauza GDPR (General Data Protection Regulation). Guvernul vrea sa renunte, astfel, la “lista rușinii”, adica lista romanilor cu datorii la stat, au declarat, in exclusivitate, surse oficiale pentru Antena…