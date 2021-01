Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii a discutat, luni, cu reprezentantii CNSRL Fratia cu privire la acordarea stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in ingrijirea persoanelor vulnerabile pe perioada pandemiei. Raluca Turcan a aratat ca ministerul pe care il conduce…

- Raluca Turcan a declarat ca i-a asigurat pe reprezentantii CNSRL Fratia cu privire la acordarea stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare implicat in ingrijirea persoanelor vulnerabile pe perioada pandemiei ca Ministerul Muncii „sustine acordarea acestuia…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni ca a purtat discuții cu reprezentanții Confederației Nationațe a Sindicatelor Libere din Romania - Frația, pe marginea acordarii stimulentului de risc pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare : "Ministerul susține acordarea acestuia…

- Ministerul Muncii demareaza o campanie de evaluare a ajutoarelor sociale. Turcan: Piata muncii ar putea absorbi o parte din cei 170.000 de beneficiari de venit minim garantat Campania nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va demara in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania persoane care cumuleaza cate sase sau sapte ajutoare de la stat, primite sub diverse forme, ea anuntand ca in teritoriu se vor face controale care sa stabileasca daca beneficiarii acestora au dorinta de a-si gasi un loc de munca sau se complac…

- Guvernul a decis miercuri prelungirea pana la 30 iunie 2021 a urmatoarelor masuri: Plata a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2 500 lei pentru incadrarea in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a persoanelor peste 50 de ani a caror raporturi de munca au incetat in…

- Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea legii pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. CCR a anunțat ca dezbaterea va avea loc in data…

- Cațiva „baieți deștepți” care roiesc de mulți ani in jurul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dar și unii „specialiști” din acest minister, regrupați acum in jurul secretarului de stat Tudor Polak, au regizat luna trecuta un aranjament financiar de peste 225 milioane euro. Practic, vor sa o…