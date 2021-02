Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta un minim istoric in privinta numarului de dosare de pensii restante la recalculare. Au mai ramas de solutionat doar 139 de dosare de pensii nationale, din cele aproape 19.000 cate erau in ianuarie 2020, precizeaza Raluca Turcan. Potrivit ministrului Muncii, „in…

- „O tema la moda este aceea a recalcularii pensiilor și ea este folosita in cheie politicianista de cele mai multe ori. Facand aceasta evaluare profesionista cu echipa de la minister, am ajuns la concluzia ca fiecare casa de pensii teritoriala sa reia aproximativ 6000 de dosare pe luna. E o munca titanica…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24, transmite Agerpres. Liviu Dragnea NU mai iese din inchisoare. Ce au decis judecatorii: E…

- Raluca Turcan , ministrul Muncii, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, cand vor fi date pensiile in luna ianuarie 2021. "Am discutat astazi cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, Ministerului Finanțelor și Companiei Naționala Poșta Romana, instituțiile care colaboreaza pentru…

- Noul Ministru al Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, marți, ca a purtat discuții cu reprezentanții Confederației Naționale Sindicale ”Cartel Alfa”, dupa valul de nemulțumiri iscat in urma anunțarii masurilor fiscal-bugetare ale Guvernului Cițu. Aceasta a invitat sindicatele sa participe la consultarile…

- Guvernul ia in calcul sa majoreze salariul minim brut cu 70 de lei, pana la 2.300 de lei, in urma unei intalniri cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor. Guvernul a anunțat ca premierul Florin Cițu și ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentanții Consiliului Național…

- Premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social pe tema cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru anul 2021. „La nivelul Guvernului vom decide cresterea salariul minim pe economie…

- Guvernul are in vedere majorarea salariului minim la 2.300 de lei brut/lunar, in 2021. Cați bani in plus primesc romanii, de la 1 ianuarie Guvernul are in vedere creșterea salariului minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar, a…