Turcan: Sunt 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru ei este de 9.600 lei

- Romania are, in prezent, 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru acestia este de aproximativ 9.600 de lei in timp ce pentru cei aproximativ 4,9 milioane de pensionari din sistemul public pensia medie este de 1.500 de lei, a declarat luni seara ministrul Muncii, Raluca Turcan,…

- ”In momentul de fața, exista aproximativ 60.000 de bugetari care sunt platiți cu salariul minim pe economie, iar in privat, aproximativ 1,3 milioane de angajați. In total, in țara avem 1,7 milioane de angajați platiți cu salariul minim. Peste 800.000 de pensionari primesc pensia minima. Dincolo de discuția…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a emis joi ordinul de ministru prin care se incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, procedura care trebuia demarata din octombrie 2019. "Am emis astazi (joi, n.r.) ordinul de ministru prin care vom incepe evaluarea dosarelor din…

- Sistemul de pensii din Romania poate fi redresat daca se creste raportul dintre persoanele active si numarul de pensionari, iar provocarea este sa determini oameni, unii pensionari, sa intre in campul muncii, a declarat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Exista posibilitatea de redresare…

- Raluca Turcan, noul ministru al Muncii, a anunțat azi ca o sa continue recalcularea pensiilor, dupa principiul contributivitații, in ideea in care au aparut, in ultima vreme, in Romania, și alte tipuri de pensii. Așadar, o sa se duca mai departe munca depusa de Violeta Alexandru. Pensii 2021. Ce se…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,125 milioane de persoane in trimestrul trei din 2020, in scadere cu 7.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a ajuns la 4,675 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului National de Statistica…