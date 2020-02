Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat luni seara ca liberalii vor anunta candidatul pentru postul de primar al Capitalei in prima jumatate a lunii martie, iar acesta trebuie sa aiba cele mai mari sanse "sa scoata PSD-ul departe de Bucuresti", anunța AGERPRES."In prima jumatate a…

- Fostul manager al Spitalului Orașenesc Campeni, domnul Dragomir Morcan, iși lanseaza public candidatura pentru funcția de primar al orașului Campeni. Cu o experiența de peste 10 ani in administrarea afacerilor și consilier in Consiliul Local al orașului Campeni din 2012, domnul Dragomir ințelege perfect…

- Primul ministru al Romaniei, Ludovic Orban, 56 de ani, nu este interesat de o posibila candidatura la primaria Capitalei.Dupa ce a aparut in spațiul public informația ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-ar fi cerut sa candideze la primaria municipiului București, Ludovic Orban a venit, sambata,…

- Gabriela Firea a anuntat, oficial, la Romania TV, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria generala a Capitalei. “Candidez pentru un nou mandat la primaria generala a Capitalei. Consider ca mi-am facut treaba. Doar copiii imi spun sa nu mai candidez, pentru ca imi spun ca este oboseala foarte…

- Gabriela Firea a precizat ca familiile care au masini non-Euro 1 sau 2 vor fi ajutate sa-si schimbe autoturismul, in conditiile in care din 2020 accesul acestora va fi interzis in centrul Capitalei. "Masinile non-Euro 1 si 2 nu vor mai avea acces in centrul Capitalei, Euro 3 vor trebui sa…

- Liderii USR și PLUS s-au intalnit luni pentru a discuta procedura prin care Alianța iși va desemna candidații la alegerile locale din iunie 2020. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro ca deși s-au luat cateva decizii, procesul de desemnare a candidaților este ingreunat de situația tensionata de…

- Raluca Turcan a afirmat, intrebata luni daca liberalii ar susține un candidat unic la Primaria General a Capitalei, in persoana lui Nicușor Dan, ca partidul este in logica alegerilor locale pentru a caștiga PNL. Vicepremierul a precizat ca PNL se concentreaza sa trimita candidatul cu cele mai mari…