- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, i-a spus presedintelui Klaus Iohannis ca, daca “aranjeaza” condamnarea sa in dosarul angajarilor fictive, ea va da jos Guvernul Dancila a doua zi. Dragnea sustine ca e clar ca “miza principala a lui Iohannis este ca…

- Dragnea, acuzații grave la adresa lui Iohannis: ”Da, presedintele s-a implicat direct in condamnarea mea!”, a declarat, miercuri, la Antena 3, liderul PSD, el precizand ca miza principala a lui Klaus Iohannis este ”ca el sa nu mai existe”. ”Eu va spun ce vorbea Raluca Turcan și Ludovic Orban, cu oameni…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis a respectat Constitutia, dar se intreaba daca PSD aplica deciziile Inaltei Curti cu privire la incompatibilitatile unor parlamentari. Ea solicita demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, respingerea modificarilor…

- Eurodeputata socialista Ana Gomes crede ca dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD și socialiștii europeni vor da semnale clare ca nu vor mai tolera pe cineva care este subiectul unor acuzatii atat de grave.Daca un politician cu probleme in justitie nu se retrage singur din functie, ca sa…

- Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala. Proiectul a fost adoptat cu 175…

- DELIRUL. Manualul politic 20-20. O camasa alba, din in, blugi si pantofi sport. Liviu Dragnea a venit la malul marii sa recastige generatia in blugi, doar ca a uitat, sau a vrut sa uite, ca le vorbeste tinerilor din partid. Presedintele PSD a parut inca ramas in Piata Victoriei, pe scena amenajata pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea este convins ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va da curs deciziei CCR privid demiterea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. Dragnea crede ca Iohannis crede ca președintele va refuza sa o elibereze pe Kovesi din funcție doar daca este amenințat sau șantajat.Citeste…