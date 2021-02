Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane de dosare de pensii. "As dori…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane…

- UPDATE Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, aceasta evaluare fiind prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii romani sa fie mai egali decat alții”, a spus Turcan. Raluca Turcan a anunțat,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, joi, 28 ianuarie, intr-o conferința de presa, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, potrivit Mediafax. Aceasta evaluare, menționeaza Turcan, este prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii…

- Problema majorarii pensiilor a fost tranșata recent de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan:”Este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei”. Premierul Florin Cițu a…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat ieri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Eu subiectul pensiei as dori in Guvernul…

- Pensiile, recalculate dupa o noua lege. Va dura un an și jumatate. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spulbera sperantele de majorare a pensiilor si, in plus, a anuntat ca procesul de recalculare va dura un an si jumatate. Raluca Turcan nu a precizat insa daca pensiile vor creste asa cum prevede legea.…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat ieri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.