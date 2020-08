Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptat un proiect de lege care clarifica procedura prin care se pot suspenda cursurile scolare, mentionand ca Executivul solicita dezbaterea actului normativ in regim de urgenta, in Parlament. "In sedinta de Guvern de astazi am adoptat un proiect de lege prin care deblocam posturile pentru personalul nedidactic din unitatile de invatamant, pentru medicii si asistentii de medicina scolara si, de asemenea, pentru asistentii comunitari. Tot in acest proiect de lege am clarificat procedura prin care se pot suspenda cursurile…