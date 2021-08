Stiri pe aceeasi tema

- ”Se schimba formula de calcul a pensiilor. O sa anunțam la inceputul anului 2023. Vom ajunge la o formula de calcul a pensiilor prin care pensiile mai mici sa creasca mai mult decat pensiile care ies in momentul de fața mai mari pentru cei care se pensioneaza. Este o schimbare fundamentala de calcul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca exista o formula pentru majorarea salariului minim, dar ca isi doreste un dialog cu sindicatele si patronatele pe tema salariului minim. „Am aplicat aceeasi formula si nivelul de 2.300 de lei a rezultat din urmarirea acestei formule”, a explicat ea. Turcan…

Ministrul Muncii: „Salariul minim trebuie sa creasca si cred ca este mic in Romania" Salariul minim in Romania este mic și ar trebui sa cresca in viitorul apropiat, insa aceasta creștere „trebuie facuta predictibil…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea la 50.000 a contingentului de lucratori din afara UE care pot solicita drept de munca in acest an in Romania, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. „Guvernul a aprobat astazi (miercuri, n.r.) suplimentarea la 50.000…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. "De la…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca in urmatorii ani cheltuielile cu pensiile „vor ramane la nivelul similar. Nu vor fi inghețate”, drept raspuns la intrebarea jurnaliștilor daca pensiile medii si mari ar urma sa fie inghetate sau sa scada, potrivit reformelor din PNRR. Acesta a mai spus ca orice…