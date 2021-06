Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Deva, ca salariul minim pe economie este mic, insa acesta trebuie crescut intr-un mod predictibil, pentru a putea fi sustinut pe termen lung si in corelare directa cu productivitatea muncii. "Consider ca in Romania nivelul…

- O treime din angajatii din zona privata a Romaniei beneficiaza de salariul minim pe economie, a declarat, miercuri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu. Acesta si-a manifestat ingrijorarea ca 1.700.000 de romani beneficiaza in prezent de salariul minim pe economie,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca numarul angajatilor cu salariul minim pe economie a crescut de cinci ori in ultimii cinci ani, numarul celor incadrati cu astfel de salarii fiind de 1,6 milioane, relateaza News.ro si Hotnews. Ministrul Muncii afirma ca Romania are aproximativ 1,6 milioane…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca in ultimii cinci ani numarul angajaților cu salariul minim pe economie a crescut de cinci ori. Numarul celor incadrați cu acest tip de salarizare este de 1.6 milioane. ”Exista o realitate pe care trebuie sa o acceptam: in Romania a crescut, in ultimii cinci…

- Salariul minim nu va mai creste anul acesta. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a facut anunțul tranșant, desi initial tot ea a dat de inteles ca ne-am putea astepta la o noua marire in 2021.

- Pensiile si salariul minim sunt foarte mici in Romania si, in general, nivelul saraciei este ingrijorator, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea a aratat ca mai mult de jumatate dintre pensionarii din Romania au o pensie sub pensia medie, iar pentru persoanele care traiesc din ajutor social…

- Dispariția sporurilor anunțata de ministrul Raluca Turcan ii va aduce pe angajații MAI intr-o situație absurda. Astfel, daca s-ar pastra doar sporurile de noapte și de activitate operativa, polițiștii vor ajunge sa aiba un venit mai mic chiar decat salariul minim. Sindicaliștii de la Europol atrag atenția…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan , ii da o replica taioasa liderului PSD Marcel Ciolacu dupa ce acesta a numit-o ‘ministru-catastrofa’ care se face de ras la fiecare apariție publica. Demnitarul afirma ca liderul social-democrat vorbește mult dar ințelege greu. „Marele lider PSD se dovedește iute la…