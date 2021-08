Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat miercuri, 25 august, ministrul muncii, Raluca Turcan, informeaza Agerpres . „Eu o sa va spun cateva principii, ca sa fie lucrurile…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca, in conditiile in care se estimeaza ca un milion de romani care au lucrat in strainatate inainte de izbucnirea pandemiei au revenit in tara, doar 129.000 s-au inscris in sistemul de somaj din Romania si nu toti acestia primesc indemnizatii. Turcan adauga…