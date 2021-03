Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, joi seara, la Digi24, ca Romania are o problema sistemica cand vine vorba de susținerea sistemului de pensii și forța de munca. Populația activa este in scadere iar numarul de pensionari este mare, susține aceasta. De asemenea, in contextul in care statul…

- Politic Declarație de presa / Madalin Borș, vicepreședinte PSD Teleorman: Mineriada PNL-ului la avuția Romaniei. Ce s-a intamplat in Hunedoara se poate repeta oriunde in țara februarie 23, 2021 09:50 Situația minerilor din Complexul Energetic Hunedoara a pornit numeroase dezbateri publice. Imaginile…

- In sistemul public sunt aproximativ 4,9 milioane de pensionari, cu o pensie medie de 1500 de lei Aproape trei milioane de pensionari sunt sub nivelul pensiei medii Romania are, in prezent, 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru acestia este de aproximativ 9.600 de lei, in timp…

- Situația asistaților social din Romania aprinde din nou spiritele, pe fondul declarațiilor noului ministru al Muncii, Raluca Turcan. Dincolo de discursurile politice, realitatea din teren și statisticile spun cu totul alta poveste.Imagineaza-ți urmatorul scenariu: ai 30 de ani, 4 copii și locuiești…

- Nicoleta Dumitrescu Incercand sa gaseasca, deocamdata pe hartie, resursele necesare pentru a fi conturat bugetul de stat pe anul in curs, premierul Citu face calcule. Iar ca sa-i iasa cu plus, mai intai a anuntat ca va incepe cu minusurile, respectiv cu taierile. Prima analiza – sporurile bugetarilor!…

- Raluca Turcan, noul ministru al Muncii, a anunțat azi ca o sa continue recalcularea pensiilor, dupa principiul contributivitații, in ideea in care au aparut, in ultima vreme, in Romania, și alte tipuri de pensii.