- Liderul PMP Eugen Tomac a parasit, joi, sedinta Birourilor Permanente reunite, acuzandu-l pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca vrea sa transforme Parlamentul in unitate militara si spune ca acest lucru arata atitudinea dictatoriala a actualei puteri.

- Parlamentul a adoptat miercuri proiectul care infiinteaza Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), care va include 33 de companii de stat. Actionarul acestuia va fi statul roman, iar capitalul social se va ridica la 9 miliarde de lei. La adoptarea proiectul in plenul de miercuri…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in…

- Deputatii au respins cu 165 de voturi ''pentru'', 89 - ''impotriva'' si 5 abtineri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis la aceasta ordonanta.Pana la emiterea ordonantei, presedintele ANCOM era numit de presedintele Romaniei, la propunerea premierului.Reprezentantii…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca nicio autoritate nu a facut nimic pentru punerea in aplicare a legii referitoare la obligatiile fiscale ale contribuabililor mijlocii si ii solicita ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa precizeze urgent carei autoritati fiscale trebuie sa se…