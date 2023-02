Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca „PSD pare coplesit de perspectiva preluarii postului de prim-ministru si incepe sa aiba fracturi de logica”, transmite Agerpres.

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 416 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 19 decembrie. Sunt vacante 416 de posturi…

- Escrocii le promiteau oamenilor locuri de munca bine platite, iar dupa ce ii aduceau in Spania le confiscau documentele și le dadeau acte false. Ii exploatau la munci agricole și ii cazau in condiții inumane.Zece persoane care aparțineau unei organizații bine structurate care inșelau oameni nevinovați…

- Angajatii din mediul privat ar putea beneficia de aceleasi avantaje precum cei care lucreaza la stat. Cum ar fi, de exemplu, vouchere de vacanta, decontate integral prin CAS. Este o initiativa propusa de ministrul Turismului, menita sa revitalizeze domeniul HoReCa, informeaza Observatornews. Vesti bune…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 566 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 566 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele…