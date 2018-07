Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca presedintele Klaus Iohannis a respectat Constitutia in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, adaugand ca PSD sfideaza Legea fundamentala. "PSD aplica deciziile Inaltei Curti pe incompatibilitatile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca daca presedintele Klaus Iohannis va face "greseala fatala" de a nu respecta decizia Curtii Constitutionale privind revocarea sefei DNA, PSD va utiliza toate mijloacele pe care le are la dispozitie din punct de vedere civic, legal,…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu sustine ca va fi primul care va strange semnaturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, precizand ca nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului se vor axa pe organizarea mitingului de protest impotriva abuzurilor din justitie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca discutiile din cadrul sedintei CExN al partidului…

- Liderii PSD din tara cer suspendarea presedintelui. Presedintele PSD Vaslui spune ca partidul nu va avea alta cale decat suspendarea presedintelui, daca acesta nu va pune in aplicare decizia Curtii Constitutionale si nu o va revoca pe Laura Codruta Kovesi. Si nu este singurul social-democrat care cere…

- Liviu Dragnea a acuzat, joi, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a incalcat Constituția și ca plangerea lui Ludovic Orban este o tentativa de lovitura de stat, pentru preluarea puterii in mod nelegitim. Liderul PSD a anunțat totodata ca discuta cu juriștii pentru a vedea in ce masura poate fi…

- "Constitutia spune foarte clar. Nu stiu de ce presedintele isi permite sa faca aceste derapaje. Incredere o ofera Parlamentul Guvernului. Activitatea Executivului este cenzurata de Parlament. El acorda si o retrage cu ocazia motiunii de cenzura. Presedintele nu poate sa retraga ceva ce nu are in…