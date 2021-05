Stiri pe aceeasi tema

- ”Din punctul de vedere al Ministerului Muncii, PNRR inseamna o alocare de 368 de milioane de euro pentru reforme in domeniul muncii si protectiei sociale. Pentru reforma sistemului de pensii, prin crearea unui nou cadru legal echitabil, predictibil si sustenabil, se aloca 100 de milioane euro. Acesti…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a transmis, miercuri, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) inseamna o alocare de 368 de milioane de euro pentru reforme in domeniul muncii si protectiei sociale, din care pentru reforma sistemului de pensii se aloca 100 de milioane de euro.

- Romania nu are 29 de miliarde de euro puse intr-o pusculita la Bruxelles pe care baronii locali sa-i poata schimba in lei cand raman fara bani de furat, avertizeaza senatorul USR PLUS Marius Bodea. Marius Bodea: „Banii alocati tarii noastre prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta trebuie atrasi cinstit.…

- ”Coalitia de guvernare considera educatia domeniu prioritar pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si este motivul pentru care varianta agreata acum aloca pentru Romania Educata peste 12% din cei 29,2 de miliarde euro. Ajustarea bugetului PNRR de la 42 de miliarde euro la 29,2 miliarde euro…

- Aproximativ cinci milioane de pensii urmeaza sa fie recalculate in perioada care urmeaza, conform declarațiilor facute de catre ministrul Raluca Turcan. Recalcularea pensiilor ar urma sa fie finalizata intr-un an și jumatate. „Pana in momentul de fața, avem 220.000 de dosare evaluate de pensii, asta…

- Reforma sistemului de pensii si reforme fiscale, componenta 1 a Pilonului III ("Crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii") din Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR), are un buget initial de negociere de 110 milioane de euro, potrivit textului PNRR publicat vineri.…

- Reforma sistemului de pensii si reforme fiscale, componenta 1 a Pilonului III ("Crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii") din Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR), are un buget initial de negociere de 110 milioane de euro, potrivit textului PNRR publicat vineri. Potrivit…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca Planul National de Redresare si Rezilienta inseamna "sansa concreta" de dezvoltare si de reforma in Romania, cele 30 de miliarde de euro de care urmeaza sa beneficieze tara noastra fiind alocate in PNRR pe 30 de componente din domenii importante, precum educatie,…