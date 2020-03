Stiri pe aceeasi tema

- PNL si Iohannis adancesc criza politica iar nota de plata este la romanii de rand care sunt victimele unui virus extrem de contagios și mortal,coronavirus. Premierul desemnat, Florin Cițu, s-a retras inainte de votul de investitura din Parlament. Este un moment unic in istoria politicii din Romania:…

- Florin Cițu a explicat, joi, pe pagina de facebook, gestul sau de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat. Cițu spune ca a luat aceasta decizie intrucat „crede cu tarie ca pentru a avea succes, in alegerile care vin, președintele partidului trebuie sa fie și prim-ministru”. „Astazi am luat decizia…

- Decizia premierului desemnat Florin Cațu de a se retrage cu puțin timp înainte de votul de învestitura din Parlament este "un gest de mare responsabilitate", susține liderul deputaților PNL, Florin Roman. El spune ca a fost decizia PNL, pe principiul ca "nu se schimba comandantul…

- FOTO – Arhiva Deputatul dejean Cornel Itu este de parere ca numirea lui Florin Cițu pentru funcția de premier nu face decat sa adanceasca criza politica din Romania. „Este cat se poate de clar pentru toți romanii ca desemnarea facuta de Klaus Iohannis pentru funcția de premier, in persoana lui Florin…

- "Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere premierului desemnat, Florin Citu, sa vina in Parlament cu un guvern interimar PNL - PMP - USR, pentru ca, spune el, asa vor creste sansele ca Romania sa aiba un guvern stabil. ''Criza guvernamentala trebuie oprita. Inteleg ca premierul desemnat vine cu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD interimar Marcel Ciolacu a criticat, miercuri, Guvernul Orban. "Va asigur ca vom repara acest abuz democratic asupra Parlamentului si a statului de drept. Nici nu stiti cat de mic incepeti sa fiti", i-a transmis Marcel Ciolacu premierului Ludovic Orban.…

- Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru ca am construit un buget conservator, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu."Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un…