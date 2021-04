Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministrului Muncii, Raluca Turcan, sporurile nu trebuie inventate pentru a creste artificial venitul, ci trebuie un salariu de baza care sa reflecte valoarea muncii: "Asa s-a ajuns la o situatie de haos, cu sporuri care nu reflecta realitatea".

- Legea salarizarii: Sporurile NU trebuie sa depașeasca 20% din salariul de baza. Raluca Turcan ”Sistemul sporurilor trebuie sa fie revizuit radical” Conform declarației Ministrului Muncii, Raluca Turcan, in Romania exista 35.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul. Aceasta a precizat ca proiectul…

- Salariul nu se va mai putea cumula cu pensia in sistemul bugetar, iar sporurile nu vor mai constitui motiv de atracție pentru angajatul la stat. Guvernul vrea sa faca din aceste principii litera de lege in cel mult un an, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan.

- Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, joi, ca sunt "total neadevarate" afirmatiile ministrului Muncii, Raluca Turcan, potrivit carora in sistemul de justitie nivelul sporurilor reprezinta 85% din veniturile salariale, adaugand ca aceste declaratii nu fac nimic altceva decat sa "acutizeze"…

- Ministerul Public sustine ca sporurile incasate de procurorii si personalul auxiliar de specialitate reprezinta cel mult 30% din salalariile de baza, iar acestea au fost mentinute la nivelul din 2018, informeaza News.ro. Parchetul General arata ca sporurile de care beneficiaza procurorii si personalul…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, spune ca situația sporurilor primite de angajații din sistemul public urmeaza sa fie analizata in urmatoarea luna, in condițiile in care acestor sporuri sunt acordate prin lege. La Senat, spune ea, sunt acordate 4 sporuri, printre care și cel de antena, pe care il…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi ca pregatește un proiect de lege care va modifica legea salarizarii unitare a bugetarilor. Ea a dat doua detalii despre modificarile pe care le va propune, legate de plafonul sporurilor adaugate la salariul de baza al bugetarilor, precizeaza g4media…