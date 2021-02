Stiri pe aceeasi tema

- Parintii care stau acasa pentru a supraveghea copiii vor primi in continuare sprijinul de la stat de 75% din salariu, in cazul in care autoritatile decid ca scolile vor continua sa functioneze online, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a participat…

- Orice persoana trimisa in judecata ar trebui sa faca un pas in spate din functiile publice, a afirmat miercuri seara ministrul PNL al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la postul public de televiziune, cu referire la primarul din Iasi, Mihai Chirica, trimis in judecata pentru fapte de abuz…

- Legea salarizarii unitare in sectorul bugetar a devenit a salarizarii neunitare, intrucat sistemul de sporuri a fost dat alandala, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a mentionat ca se doreste plafonarea nivelului de sporuri acordate bugetarilor…

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.

- Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a declarat ca este nevoie de o reforma in Partidul National Liberal si spera ca partidul sa iasa mai puternic dupa Congresul care urmeaza sa fie organizat. Turcan nu l-a criticat pe Ludovic Orban, dar a recunoscut faptul ca liberalii ar avea nevoie…

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista”. Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata inflatiei,…

- "Timp de un an am nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus Romania in faliment sa vanda tot din casa! Ne-am batut cu ei in Parlament și am reușit sa stopam vanzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, CEC și Aeroporturi București. Acum…

- Ordinele de plata catre Posta Romana pentru pensiile care vor fi platite la domiciliu in ianuarie au fost intocmite, iar sumele pentru aceste pensii au fost virate Postei Romane, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe contul sau de Facebook, potrivit Agerpres.…