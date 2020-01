Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat miercuri ca Guvernul nu a "pus gand rau" Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), dar ca toti banii care sunt solicitati pentru proiecte din cadrul acestui program trebuie sa se regaseasca in investitii concrete si in lucrari de calitate. Declaratia vine dupa verificarea a peste 1.550 de solicitari de plata din partea autoritatilor locale, pentru care Guvernul trebuie sa plateasca aproximativ 900 de milioane de lei, in urma carora s-a constatat ca 53 de milioane nu aveau acoperire in lucrari propriu-zise. "Nu am pus deloc gand rau PNDL-ului, dimpotriva.…