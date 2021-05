Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca nu se intentioneaza cresterea obligatorie a varstei de pensionare, fiind luata in calcul doar posibilitatea de prelungire a activitatii in cazul salariatilor care doresc acest lucru. "Noi sustinem continuarea vietii active optional si nu luam in calcul cresterea obligatorie a varstei de pensionare. Am asistat la o serie de dezinformari care sunt lansate, cele mai multe dintre ele, in mod voit, tocmai pentru a crea neincredere printre beneficiarii sistemului public de pensii, amagiti foarte multi ani (...). Noi suntem intr-un plin proces de reforma pe…