- Vicepremierul Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat, joi, ca a transmis alesilor locali ca modul in care se vor implica in pregatirea in bune conditii a inceputului de an scolar va conta foarte mult, inclusiv in rezultatul electoral de la alegerile locale."Fuga de raspundere…

- Camera Deputaților a adoptat, azi, decizional, proiectul de lege care prelungește mandatele primarilor, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale si judetene pana la 1 noiembrie. Același proiect prevede ca Parlamentul va stabili data alegerilor locale. Actul normativ a trecut cu 204 voturi…

- Ziarul Unirea Mandatele aleșilor locali, prelungite pana la 1 noiembrie. Data alegerilor locale va fi stabilita de Parlament: Decizie finala in Camera Deputaților Luni, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege care prelungește mandatele aleșilor locali și acorda Parlamentului prerogativa…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, luni, proiectul de lege care orelungește mandatele aleșilor locali și acorda Parlamentului prerogativa stabilirii datei alegerilor locale. In prezent, data alegerilor locale este stabilita de Guvern. Proiectul adoptat in Parlament prevede ca:Mandatele in…

- Proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali. Un proiect de lege privind prelungirea mandatelor aleșilor locali ar urma sa fie finalizat cel tarziu maine, pentru a intra saptamana viitoare in dezbaterea Parlamentului. Inițiativa a aparut dupa ce judecatorii Curții Constituționale au…

- "Mandatul primarului merge pana cand urmatorul depune juramantul, dar orice act pe care-l voi semna dupa 25 iunie poate fi atacat și anulat in instanța cu consecințe juridice multiple. E nevoie ca, in cel mai scurt timp cu putința, Parlamentul sa adopte o lege in care sa precizeze la articolul 1:…

- Parlamentul trebuie sa adopte cel tarziu saptamana viitoare o lege care sa prelungeasca mandatele primarilor, in caz contrar autoritatilor locale vor intra in ”vid de autoritate”. Altfel spus, pana in toamna vom avea primari sau presedinti de Consilii Judetene doar pe hartie, fara putere juridica. Atat…

- CCR a respins legea PSD care stipula ca Parlamentul stabileste data alegerilor locale, nu Guvernul, cum s-a intamplat in ultimii 30 de ani. La pachet, CCR a respins si ordonanta de urgenta a Guvernului Orban prin care mandatele alesilor locali au fost prelungite pana la finalul lunii decembrie din cauza…