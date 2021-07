Mentalitatea generala de evitare a inscrierii copiilor in scoli cu profil tehnic, pe motiv ca elevul de la un liceu tehnic nu ar beneficia de o sansa egala cu un copil de la un liceu teoretic, este o greseala, a scris, joi, pe propria pagina de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Am observat astazi o discutie legata de solutiile pe care autoritatile le gandesc cand vine vorba de faptul ca, in cativa ani, nu vom mai gasi meseriasi decat din Africa sau Asia care sa ne repare o teava sau sa lucreze in constructii si, de aceea, vreau sa raspund cu cateva precizari (...)…